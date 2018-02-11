Член сборной России по кёрлингу: нам не важно, что написано на нашей форме

Кёрлингистка Анастасия Брызгалова прокомментировала новость о том, что издание The Wall Street Journal назвало форму российских спортсменов самой стильной на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Нам не важно, в какой форме играть. Это вообще не имеет никакого значения. Мы можем играть хорошо, и экипировка здесь совсем не причём. Не важно, что на нас написано», — сказала спортсменка об оценке американского СМИ.

Ранее её партнёр по сборной Александр Крушельницкий прокомментировал поражение команде Швейцарии в последнем матче группового этапа ОИ-2018.