Гол Неймара принёс победу ПСЖ в матче французской Лиги 1 против «Тулузы»

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«Пари Сен-Жермен» в гостях одержал минимальную победу над «Тулузой» в матче второго тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Гол забил Неймар (68-я минута). 

ПСЖ (65 очков) занимает первое место в таблице Лиги 1, «Тулуза» (26 очков) расположилась на 15-й строчке.

Ранее российский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Максим Самойлов был вызван на сбор юношеской сборной футболистов 2003 года рождения, который пройдёт в Турции.

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