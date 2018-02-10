Гол Неймара принёс победу ПСЖ в матче французской Лиги 1 против «Тулузы»

«Пари Сен-Жермен» в гостях одержал минимальную победу над «Тулузой» в матче второго тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Неймар (68-я минута). ПСЖ (65 очков) занимает первое место в таблице Лиги 1, «Тулуза» (26 очков) расположилась на 15-й строчке. Ранее российский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Максим Самойлов был вызван на сбор юношеской сборной футболистов 2003 года рождения, который пройдёт в Турции.