Футболист ПСЖ вызван на сбор юношеской сборной России

Российский полузащитник «Пари Сен Жермен» Максим Самойлов вызван на сбор юношеской сборной футболистов до 2003 года рождения, который пройдёт в Турции.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда соберётся в Анталье в период с 5 по 15 февраля и проведёт несколько товарищеских матчей.

Самойлов забивает в семи матчах подряд за ПСЖ в юношеском турнире.

Сборная России 2003 года была впервые собрана в конце 2017 года.

Ранее сообщалось, что футболист Панченко вернулся в общую группу после травмы.