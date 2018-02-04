Футболист Панченко вернулся в общую группу после травмы

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Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщается в официальном Twitter команды.

В сентябрьском матче десятого тура чемпионата России с «Арсеналом» Панченко получил разрыв передней крестообразной связки.

Игрок забил четыре гола в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Динамо» сдал положительный допинг-тест.

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