Футболист Панченко вернулся в общую группу после травмы
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.
Об этом сообщается в официальном Twitter команды.
Лидер динамовской атаки #КириллПанченко вернулся в общую группу!#ДинамоТВ#fcdm#ЗимниеСборыДинамо2018https://t.co/rfHMLzlCUD— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 февраля 2018 г.
В сентябрьском матче десятого тура чемпионата России с «Арсеналом» Панченко получил разрыв передней крестообразной связки.
Игрок забил четыре гола в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Динамо» сдал положительный допинг-тест.
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