Экс-футболист московского «Динамо» сдал положительный допинг-тест

Защитник лиссабонского «Спортинга» Дуглас признался, что сдал положительный допинг-тест.

«С большим сожалением сообщаю, что сдал положительный допинг-тест. Я заявляю, что не принимал никаких запрещённых препаратов с целью улучшения своих спортивных показателей. Я не знал, что в диуретиках, которые я принимал, было запрещённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество», — приводит слова Дугласа A Bola со ссылкой на Instagram футболиста.

Он также признал свою ошибку и принёс искренние извинения.

В настоящее время Дуглас отстранён от тренировок со «Спортингом».

Дуглас выступал за «Динамо» с 2013 по 2015 год, в составе которого провёл 56 матчей и забил три мяча.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о восьмимесячной дисквалификации защитника «Хапоэля» и сборной Израиля Шира Цедека за нарушение антидопинговых правил.