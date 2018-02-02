УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Израиля на восемь месяцев за допинг

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о восьмимесячной дисквалификации защитника «Хапоэля» и сборной Израиля Шира Цедека за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба организации, допинг-проба, взятая у футболиста после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против словенского «Марибора» 22 августа 2017 года, дала положительный результат на стимулятор, внесённый в список запрещённых веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Отмечается, что ни сам игрок, ни WADA не стали оспаривать данное решение.

Ранее сообщалось, что УЕФА может на год отстранить «Панатинаикос» от еврокубков.