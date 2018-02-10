ЦСКА отпустил футболиста Оланаре в «Амкар»

Московский ЦСКА отпустил своего нападающего Аарона Оланаре в пермский «Амкар» на просмотр.

Об этом сообщает Twitter армейцев.

#ЦСКА отпустил Аарона Оланаре в расположение пермского Амкара, пригласившего его на несколько дней на свой сбор в Турцию pic.twitter.com/ZDHKJmLJgZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 февраля 2018 г.

Нигериец присоединится к «Амкару» на сборах в Турции на несколько дней.

Контракт Оланаре с ЦСКА действует до лета 2021 года.

Ранее московский ЦСКА объявил, что полузащитник Александр Макаров будет выступать за «Тосно» на правах аренды.