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«Зенит» обыграл «Марибор» в последнем товарищеском матче на зимних сборах

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Марибором» в последнем товарищеском матче на зимних сборах в Турции.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Голы в составе российской команды забили Александр Кокорин, Эмилиано Ригони и Дмитрий Плетнёв.

В конце матча футболисты «Марибора» дважды получили право на одиннадцатиметровый удар, оба раза свою команду выручил Юрий Лодыгин.

Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 15 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

Ранее сообщалось, что Манчини провёл лекцию для студентов Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.

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