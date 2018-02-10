«Зенит» обыграл «Марибор» в последнем товарищеском матче на зимних сборах

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Марибором» в последнем товарищеском матче на зимних сборах в Турции.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Голы в составе российской команды забили Александр Кокорин, Эмилиано Ригони и Дмитрий Плетнёв. В конце матча футболисты «Марибора» дважды получили право на одиннадцатиметровый удар, оба раза свою команду выручил Юрий Лодыгин. Первый официальный матч сине-бело-голубые проведут 15 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком». Ранее сообщалось, что Манчини провёл лекцию для студентов Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза.