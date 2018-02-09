Манчини провёл лекцию для студентов Академии тренерского мастерства РФС

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини провёл лекцию для студентов Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Отмечается, что 53-летний специалист, поработавший на протяжении карьеры в таких известных клубах, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Манчестер Сити», рассказывал будущим российским тренерам о методиках работы с футболистами, затронув ключевые вопросы взаимодействия тренера и команды. Итальянец также обратил внимание на тонкости тренировочного процесса и ответил на вопросы студентов, которые на протяжении последней недели посещали товарищеские матчи и все тренировки «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Олег Шатов перешёл в «Краснодар».

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