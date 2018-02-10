«Вашингтон» победил «Коламбус», Кузнецов и Панарин забили по голу
Встреча завершилась со счётом 4:2.
Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей, став первой звездой игры. Его соотечественник из «Коламбуса» Артемий Панарин также забросил одну шайбу.
В матче помимо россиян отличились Джон Карлсон, Джей Бигл и Ларс Эллер у хозяев и Пьер-Лук Дубуа — у гостей.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а Тарасенко признан первой звездой матча.