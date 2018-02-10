«Вашингтон» победил «Коламбус», Кузнецов и Панарин забили по голу

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов отметился голом и результативной передачей, став первой звездой игры. Его соотечественник из «Коламбуса» Артемий Панарин также забросил одну шайбу.

В матче помимо россиян отличились Джон Карлсон, Джей Бигл и Ларс Эллер у хозяев и Пьер-Лук Дубуа — у гостей.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а Тарасенко признан первой звездой матча.