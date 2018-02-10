«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко признан первой звездой матча
Встреча завершилась со счётом 5:2.
Российский нападающий Владимир Тарасенко оформил дубль (25-я и 53-я минуты) и был признан первой звездой игры.
В составе его команды также отличились Патрик Берглунд (31-я минута), Александр Стин (32-я минута) и Джейден Шварц (60-я минута). У их соперников голами отметились Кайл Коннор (38-я минута) и Патрик Лайне (52-я минута).
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей.