Агент объяснил, почему сорвался переход Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак»

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Футбольный агент Марко Трабукки рассказал подробности переговоров между московским «Спартаком» с бразильским «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо.

«Первое официальное предложение бразильцам клуб сделал ещё в конце декабря, а второе, улучшенное, — в начале января. На оба «Сантос» не ответил. «Спартак» переключился на других футболистов и закрыл вопрос до лета, подписав Николу Максимовича», — приводит слова Трабукки «Чемпионат».

Он отметил, что после закрытия зимнего трасферного окна в Европе, в «Сантосе» поняли, что могут провалить дело.

«Бразильцы взяли инициативу в свои руки и вышли на меня. Это естественно, так как я имею эксклюзивную авторизацию от «Спартака» по этой сделке. С первого дня я вёл переговоры по этому вопросу. Но «Спартаком» было принято решение не приобретать Вериссимо», — добавил агент.

Ранее Квинси Промес назвал причину, по которой он остался в «Спартаке».

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