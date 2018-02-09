Плющенко направил главе МПК письмо с просьбой допустить российских биатлонистов и лыжников до Паралимпиады-2018

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что вместе с рядом титулованных спортсменов, направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев к соревнованиям в лыжных гонках и биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2018 года.

«Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Баху и главе МПК Эндрю Парсонсу письмо с просьбой допустить до Паралимпийских игр в Южной Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней Паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной команде», — написал Плющенко в своём Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Фев 9, 2018 в 10:33 PST

Свои подписи под обращением к Баху и Парсонсу поставили: Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Михаил Мамиашвили, Алексей Немов, Александр Кожевников, Елена Исинбаева, Алина Кабаева, Татьяна Навка, Светлана Хоркина, Мария Киселёва, Антон Сихарулидзе, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Роман Костомаров, Светлана Журова, Алексей Жамнов, Маргарита Мамун, Анжелика Тиманина, Юлия Липницкая и Аделина Сотникова.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету на Паралимпиаде-2018, если россиян допустят к гонке.