Немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету на Паралимпиаде-2018, если россиян допустят к гонке

Тренер немецких лыжников-паралимпийцев Ральф Ромбах заявил, что его команда рассматривает возможность бойкота эстафеты на Паралимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, если на старт допустят россиян, которые будут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведётся дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России. Некоторые спортсмены, безусловно, чисты, но они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране, и если мы оставим этот факт без внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга», — приводит слова Ромбаха Sportschau.

Зимняя Паралимпиада 2018 года пройдёт с 9 по 18 марта в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Ранее сообщалось, что российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018.