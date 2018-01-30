Немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету на Паралимпиаде-2018, если россиян допустят к гонке
«Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведётся дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России. Некоторые спортсмены, безусловно, чисты, но они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране, и если мы оставим этот факт без внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга», — приводит слова Ромбаха Sportschau.
Зимняя Паралимпиада 2018 года пройдёт с 9 по 18 марта в южнокорейском городе Пхёнчхан.
Ранее сообщалось, что российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018.