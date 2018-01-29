Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018

Российские лыжники не получили ни одной лицензии на выступление в Пхёнчхане на Паралимпийских играх 2018 года.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список условий, которые должны выполнить российские спортсмены, чтобы им позволили выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Российские лыжницы могут получить максимум 14 лицензий. В горных лыжах мужчины получили семь лицензий, женщины — десять. В сноуборде мужчины — десять, женщины — шесть. В кёрлинге на колясках у нейтральных спортсменов будет максимум 5 лицензий.

Ранее сообщалось, что старший тренер российских паралимпийцев-горнолыжников Александр Назаров опасается, что МПК может отстранить лучших российских спортсменов перед Паралимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане по примеру Международного олимпийского комитета (МОК).