Тренер Назаров опасается, что МПК отстранит паралимпийцев России по сценарию МОК
«Ещё не известно, кто из 63 спортсменов поедет, и не исключена возможность, что лучших паралимпийцев могут обрезать ни за что. Это обычные люди, такая ситуация для них является просто ущемлением прав», — приводит слова Назарова ТАСС.
Специалист отметил, что паралимпийцев могут не допустить к Играм, как биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекист Виктор Ан.
«Мои подопечные все бойцы, прошли огонь и воду, но всё равно это тяготит. Мы смотрим, как Шипулина, Ана не допускают, наших чистых ребят, лидеров мирового спорта, в которых нет сомнения, и всегда есть опасность, что с нами сделают то же самое», — заключил Назаров.
Ранее Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение МПК.