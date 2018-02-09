Ленинградская область опубликовала видеоролик в поддержку российских олимпийцев

Ленинградская область опубликовала видеоролик в поддержку российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Помимо слов поддержки в адрес российских атлетов, ролик содержит критику Международного олимпийского комитета (МОК), не пригласившего ряд лидеров сборной России на Игры-2018.

Ролик был записан во время матча в Академии волейбола имени В.А. Платонова, участие в съёмках принял губернатор области Александр Дрозденко.

Ранее в Государственной думе России назвали несправедливыми и дискриминационными решение МОК и Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить ряд российских спортсменов до Олимпиады-2018.