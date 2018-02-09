В Госдуме назвали решение CAS по российским спортсменам одной из форм санкций

В Госдуме назвали несправедливыми и дискриминационными решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам, сообщает РИА Новости.

«Государственная дума Федерального собрания России считает принятые МОК и CAS решения несправедливыми и дискриминационными. Эти решения не только наносят ущерб спортивной карьере российских спортсменов и тренеров, но и причиняет вред репутации МОК», — говорится в проекте заявления Госдумы.

В проекте заявления также отмечается, что решение CAS может рассматриваться как одна из форм санкций против российского спорта.

«Принятое Спортивным арбитражным судом 9 февраля 2018 года решение фактически может рассматриваться как одна из форм санкций против российского спорта», — говорится в тексте заявления.

9 февраля CAS отклонил апелляции 47 спортсменов из России на решение МОК о недопуске на ОИ-2018.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) сделал официальное заявление относительно недопуска российских спортсменов к ОИ-2018.