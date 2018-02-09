Джикия нашёл причину «эпидемии» травм колена в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия раскрыл причину частых травм колена у игроков красно-белых.

Джикия стал четвёртым футболистом в составе «Спартака», получившим разрыв крестообразных связок колена в нынешнем сезоне. Восстановление после такой травмы в среднем составляет шесть месяцев. Футболист в шутливой форме заявил, что всему виной майка «Спартака» в реабилитационном центре.

«Я нашёл причину «проклятия крестов». Когда впервые пришёл в зал, обратил внимание на футболку «Спартака»: когда люди проходят реабилитацию, то каждый дарит свою майку с автографами и словами благодарности. Так вот, спартаковская была подписана всеми игроками — нашёл даже свою подпись на этой майке, хотя я здесь в первый раз. Поэтому после лечения эта футболка будет сорвана мной, и больше такого не повторится», — цитирует Джикию «Российская газета».

Футболист отметил, что не имеет претензий к тренерскому штабу, и заявил, что травма имеет случайный характер.

Ранее Джикия рассказал, как проходит его восстановление после травмы.