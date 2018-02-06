Джикия о своей травме: у людей случаются вещи и пострашнее

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который получил разрыв крестообразных связок колена в контрольном матче с «Шанхай СИПГ», рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«С каждым днём всё лучше. Уже без костылей. Здесь такой принцип: с самого начала лечения нужно их отбросить и передвигаться самому, разрабатывать ногу. Возможно, когда снимут швы, и ходить будет проще. Тренируюсь два раза в день по три с половиной часа. То есть в общей сложности выходит около семи часов. Занятия специфические, на них уходит много времени», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

Футболист отметил, что день, когда он получил травму, — один их худших в его жизни.

«Но, знаете, у людей случаются вещи и пострашнее. Момент, когда получил травму, уже вспоминаю спокойно. Что о нём думать и разговаривать? Это всё в прошлом. Когда узнал, что у меня «кресты», понял, что придётся много пропустить, долго восстанавливаться. Сейчас делаю всё, что от меня зависит, чтобы скорее выздороветь», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Кирилл Панченко вернулся в общую группу после травмы.