Сергей Устюгов выступит на «Лыжне России — 2018»
Тренер Иван Брагин сообщил, что двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов примет участие в массовой гонке «Лыжня России — 2018».
- globallookpress.com
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«Сергей сейчас в Екатеринбурге и выезжает в Ханты-Мансийск для участия в «Лыжне России», которая пройдёт там 10 февраля», — цитирует Брагина РИА Новости.
Устюгов не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за отсутствия приглашения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее Устюгов заявил, что не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт.
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