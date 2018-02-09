Сергей Устюгов выступит на «Лыжне России — 2018»

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Тренер Иван Брагин сообщил, что двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов примет участие в массовой гонке «Лыжня России — 2018».
Сергей Устюгов выступит на «Лыжне России — 2018»
  • globallookpress.com
  • © Jon Olav Nesvold

«Сергей сейчас в Екатеринбурге и выезжает в Ханты-Мансийск для участия в «Лыжне России», которая пройдёт там 10 февраля», — цитирует Брагина РИА Новости.

Устюгов не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за отсутствия приглашения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Устюгов заявил, что не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт.

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