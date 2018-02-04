Устюгов: не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт

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Российский лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от участия в классическом марафоне на 50 км, который прошёл в Италии.
Устюгов: не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт
  • Сергей Устюгов
  • globallookpress.com
  • © Jon Olav Nesvold

«Для этих ребят 50 км на руках — обычная еженедельная гонка, для них марафон — это Васалоппет. Не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт», подписал Устюгов совместное фото с норвежцами Тордом Асле Йердаленом и Андреасом Нигаардом, опубликованное в Instagram.

Ранее сообщалось, что Устюгов стал бронзовым призёром марафонской гонки в Италии.

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