Устюгов: не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от участия в классическом марафоне на 50 км, который прошёл в Италии.
- Сергей Устюгов
- globallookpress.com
- © Jon Olav Nesvold
«Для этих ребят 50 км на руках — обычная еженедельная гонка, для них марафон — это Васалоппет. Не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт», подписал Устюгов совместное фото с норвежцами Тордом Асле Йердаленом и Андреасом Нигаардом, опубликованное в Instagram.
Ранее сообщалось, что Устюгов стал бронзовым призёром марафонской гонки в Италии.
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