Устюгов: не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился впечатлениями от участия в классическом марафоне на 50 км, который прошёл в Италии.

«Для этих ребят 50 км на руках — обычная еженедельная гонка, для них марафон — это Васалоппет. Не одним Кубком мира и Олимпийскими играми жив спорт», подписал Устюгов совместное фото с норвежцами Тордом Асле Йердаленом и Андреасом Нигаардом, опубликованное в Instagram.

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) Фев 4, 2018 at 4:15 PST

Ранее сообщалось, что Устюгов стал бронзовым призёром марафонской гонки в Италии.



