Российский лыжник Устюгов стал бронзовым призёром марафонской гонки в Италии

Российский лыжник Сергей Устюгов показал третий результат в марафонской гонке на 50 км, которая прошла в итальянской Кортине-д’Ампеццо в рамках серии Ski Classics.

Сергей Устюгов

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© Jon Olav Nesvold

Устюгов преодолел дистанцию гонки за 2 часа 15 минут 43,7 секунды, уступив лишь двум представителям Норвегии — Торду Асле Йердалену и Андресу Нигаарду. Следующий этап марафонской серии Ski Classics пройдёт 18 февраля в Чехии. Ранее Устюгов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с 28 российских спортсменов пожизненное отстранение от Олимпийских игр.