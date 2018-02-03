Российский лыжник Устюгов стал бронзовым призёром марафонской гонки в Италии

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Российский лыжник Сергей Устюгов показал третий результат в марафонской гонке на 50 км, которая прошла в итальянской Кортине-д’Ампеццо в рамках серии Ski Classics.
Российский лыжник Устюгов стал бронзовым призёром марафонской гонки в Италии
  • Сергей Устюгов
  • globallookpress.com
  • © Jon Olav Nesvold

Устюгов преодолел дистанцию гонки за 2 часа 15 минут 43,7 секунды, уступив лишь двум представителям Норвегии — Торду Асле Йердалену и Андресу Нигаарду.

Следующий этап марафонской серии Ski Classics пройдёт 18 февраля в Чехии.

Ранее Устюгов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с 28 российских спортсменов пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

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