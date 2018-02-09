Российский владелец ФК «Марбелья» Гринберг освобождён из-под стражи в Испании

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Президент испанского футбольного клуба «Марбелья» россиянин Александр Гринберг вышел из-под стражи.

Гринберг вместе с десятью российскими гражданами обвиняется в отмывании денег и участии в преступном сообществе.

Советник президента «Марбельи» Геннадий Перепаденко подтвердил информацию о выходе Гринберга из-под стражи.

«Действительно, вчера вечером Александр Русланович вышел на свободу, чему все в клубе очень рады. Следствие продолжается, когда будет вынесено окончательное решение по делу, неизвестно, но адвокаты работают, а мы, в свою очередь, не сомневаемся в его благополучном исходе», — цитирует Перепаденко «Чемпионат».

Гринберг является владельцем и президентом «Марбельи» с 2008 года.

Ранее сообщалось, что в Испании был арестован российский президент ФК «Марбелья» Гринберг.

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