«Барселона» обыграла «Валенсию» и пробилась в финал Кубка Испании по футболу

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В ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.

Этот успех позволил команде Эрнесто Вальверде победить «Валенсию» по сумме двух матчей со счётом 3:0 и выйти в финал Кубка Испании. За трофей «Барселона» поспорит с «Севильей».

Ранее сообщалось, что «Севилья» стала первым финалистом Кубка Испании по футболу.

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