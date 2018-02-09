«Барселона» обыграла «Валенсию» и пробилась в финал Кубка Испании по футболу
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Валенсию» со счётом 2:0.
Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.
Этот успех позволил команде Эрнесто Вальверде победить «Валенсию» по сумме двух матчей со счётом 3:0 и выйти в финал Кубка Испании. За трофей «Барселона» поспорит с «Севильей».
Ранее сообщалось, что «Севилья» стала первым финалистом Кубка Испании по футболу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.