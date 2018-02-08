«Севилья» вышла в финал Кубка Испании по футболу
«Севилья» обыграла «Леганес» во втором матче полуфинала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голы в составе победителей забили Хоакин Корреа (15-я минута) и Франко Васкес (89-я минута).
В первом матче противостояния была зафиксирована ничья — 1:1.
В решающем поединке «Севилья» встретится с победителем пары «Барселона» — «Валенсия». Команды проведут ответный поединок 8 февраля. Первая игра завершилась победой каталонцев — 1:0.
Ранее определились все полуфиналисты Кубка Германии по футболу.
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