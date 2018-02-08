Определились все полуфиналисты Кубка Германии по футболу

Короткая ссылка
«Шальке-04» из Гельзенкирхена одержал победу над «Вольфсбургом» в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче на десятой минута забил Гвидо Бургшталлер.

Соперником «Шальке-04» по полуфиналу станет франкфуртский «Айнтрахт», отправивший три безответных мяча в ворота «Майнца».

В другом матче этапа мюнхенская «Бавария» сыграет с леверкузенским «Байером».

Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru