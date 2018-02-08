Определились все полуфиналисты Кубка Германии по футболу
«Шальке-04» из Гельзенкирхена одержал победу над «Вольфсбургом» в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче на десятой минута забил Гвидо Бургшталлер.
Соперником «Шальке-04» по полуфиналу станет франкфуртский «Айнтрахт», отправивший три безответных мяча в ворота «Майнца».
В другом матче этапа мюнхенская «Бавария» сыграет с леверкузенским «Байером».
Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу.
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