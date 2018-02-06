«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии по футболу

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Мюнхенская «Бавария» на выезде одержала разгромную победу над «Падерборном» в матче 1/4 финала Кубка Германии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Победу команде из Мюнхена принесли голы Кингсли Комана, Роберта Левандовски, Джошуа Киммиха и Корентина Толиссо, а Арьен Роббен стал автором дубля.

Соперник «Баварии» в полуфинале станет известен по итогам жеребьёвки, которая пройдёт 11 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Эвертона» возглавил сборную Нидерландов по футболу.

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