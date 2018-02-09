СМИ: Слуцкий может возглавить голландский «Твенте» по окончании сезона-2017/18

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Следующим местом работы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России по футболу Леонида Слуцкого может стать голландский клуб «Твенте».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что руководство «Твенте» заинтересовано в сотрудничестве с российским специалистом и велика вероятность, что стороны придут к соглашению весной. В том случае, если Слуцкий возглавит коллектив из Энсхеде, помогать ему будет соотечественник Олег Яровинский.

В сезоне-2017/18 Слуцкий тренировал английский «Халл Сити», но был уволен в декабре в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Ранее сообщалось, что Слуцкий будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеской академии клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов».

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