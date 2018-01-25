Слуцкий будет работать с «Ростовом»

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халл Сити» Леонид Слуцкий договорился с клубом Российской футбольной премьер-лиги «Ростов» о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба клуба, Слуцкий будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеской академии «Ростова».

25 января специалист провёл первый учебно-методический семинар, в ходе которого рассказывал о методиках работы в детском и юношеском футболе.

Слуцкий отметил, что с радостью воспринял приглашение президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца и хотел бы внести значительный вклад в развитие детского футбола в регионе.

Ранее стало известно, что в «Ростове» рассчитывают на сотрудничество со Слуцким по вопросам детско-юношеских команд.