Слуцкий будет работать с «Ростовом»
Как сообщает пресс-служба клуба, Слуцкий будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеской академии «Ростова».
25 января специалист провёл первый учебно-методический семинар, в ходе которого рассказывал о методиках работы в детском и юношеском футболе.
Слуцкий отметил, что с радостью воспринял приглашение президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца и хотел бы внести значительный вклад в развитие детского футбола в регионе.
Ранее стало известно, что в «Ростове» рассчитывают на сотрудничество со Слуцким по вопросам детско-юношеских команд.