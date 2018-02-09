Конькобежец Дэвис назвал «постыдным» выбор знаменосца сборной США на Играх-2018 при помощи монеты

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Американский конькобежец Шани Дэвис выразил несогласие с выбором знаменосца сборной страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане путём подбрасывания монеты.

«Сборная США постыдно подбросила монету, чтобы определить, кто понесёт флаг страны на открытии Олимпиады-2018. Без проблем. Я подожду до 2022-го», — написал атлет на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что саночница Эрин Хэмлин была выбрана знаменосцем сборной США на открытии Игр-2018 при помощи монеты после того, как голосование спортсменов завершилось вничью.

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