Знаменосец сборной США на церемонии открытия Олимпиады-2018 был выбран с помощью монеты

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Саночница Эрин Хэмлин была выбрана знаменосцем сборной США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане с помощью монеты.

Об этом сообщает портал Yahoo! Sports.

Отмечается, что на роль знаменосца сборной США на открытии Игр-2018 претендовали восемь спортсменов, а по итогам голосования в пользу Хэмлин и конькобежца Шани Дэвиса высказалось одинаковое количество человек.

Чтобы сделать выбор, была подброшена монета — и право нести флаг страны на церемонии открытия Олимпиады получила Хэмлин.

Ранее сообщалось, что биатлонист Эмиль Эгле Свендсен понесёт флаг Норвегии на церемонии открытия Олимпиады-2018.

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