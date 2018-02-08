Знаменосец сборной США на церемонии открытия Олимпиады-2018 был выбран с помощью монеты
Об этом сообщает портал Yahoo! Sports.
Отмечается, что на роль знаменосца сборной США на открытии Игр-2018 претендовали восемь спортсменов, а по итогам голосования в пользу Хэмлин и конькобежца Шани Дэвиса высказалось одинаковое количество человек.
Чтобы сделать выбор, была подброшена монета — и право нести флаг страны на церемонии открытия Олимпиады получила Хэмлин.
Ранее сообщалось, что биатлонист Эмиль Эгле Свендсен понесёт флаг Норвегии на церемонии открытия Олимпиады-2018.