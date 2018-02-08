Риди не исключает, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до 2020 года

Президент Всемирного допингового агентства (WADA) Крэйг Риди не исключил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до летних Олимпийских игр 2020 года в японском Токио.

«Но, конечно, я надеюсь, что этого не случится», — цитирует чиновника портал Inside the Games.

По словам Риди, он верит, что в перспективе РУСАДА выполнит оба оставшихся пункта «дорожной карты» по восстановлению организации в правах — публично признает данные, опубликованные в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и предоставит доступ к информации о допинг-пробах, хранящихся в московской антидопинговой лаборатории.

«В любом случае, мы и дальше будем оказывать всяческую поддержку РУСАДА, чтобы убедиться, что в такой огромной стране, как Россия, допинг-тестирование спортсменов проводится по правилам», — добавил он.

Ранее Риди заявил, что спортсмены-олимпийцы могут быть уверены, что участвуют в честной борьбе.