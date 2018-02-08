Промоутер заявил, что делается всё возможное для проведения боя Гассиев — Усик в России

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Промоутер Алексей Васильев рассказал, что делается всё возможное для проведения финала Всемирной боксёрской суперсерии в тяжёлом весе, в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, в России.

«Все думали, что поединок Мурата с Юниером Дортикосом пройдёт в Майами. Однако мы приложили максимум усилий, чтобы поединок состоялся в России. Сейчас мы ещё больше усилий прикладываем для того, чтобы бой с Усиком также состоялся в России», — цитирует Васильева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гассиев может перейти в супертяжёлый вес после финала Всемирной боксёрской суперсерии, победитель которого станет абсолютным чемпионом мира.

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