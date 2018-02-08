Гассиев может перейти в супертяжёлый вес после финала Всемирной боксёрской суперсерии

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по двум основным версиям Мурат Гассиев заявил, что рассматривает возможность перехода в другой дивизион после финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии с украинцем Александром Усиком, который состоится 11 мая.
Гассиев может перейти в супертяжёлый вес после финала Всемирной боксёрской суперсерии
  • Мурат Гассиев
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

«Хотелось бы поменять весовую категорию — перейти в супертяжёлый вес, — потому что она самая престижная, хочу попробовать свои силы там. На сегодняшний день я ещё нахожусь в тяжёлом весе, мне нужно выиграть свой следующий бой, стать абсолютным чемпионом мира, а дальше поживём — увидим», — цитирует российского спортсмена ТАСС.

Ранее сообщалось, что финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии между Гассиевым и Усиком может пройти в Киеве.

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