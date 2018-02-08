Гассиев может перейти в супертяжёлый вес после финала Всемирной боксёрской суперсерии
- Мурат Гассиев
- РИА Новости
- © Владимир Сергеев
«Хотелось бы поменять весовую категорию — перейти в супертяжёлый вес, — потому что она самая престижная, хочу попробовать свои силы там. На сегодняшний день я ещё нахожусь в тяжёлом весе, мне нужно выиграть свой следующий бой, стать абсолютным чемпионом мира, а дальше поживём — увидим», — цитирует российского спортсмена ТАСС.
Ранее сообщалось, что финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии между Гассиевым и Усиком может пройти в Киеве.