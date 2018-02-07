Киев намерен провести финал боксёрской Суперсерии Гассиев — Усик

Промоутер боксёра Александра Усика Александр Красюк сообщил, что финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) может пройти в Киеве.

«Мы уже продолжительный период времени ведём дискуссии с WBSS, чтобы этот поединок состоялся на «Олимпийском». Мы хотели бы провести бой в Киеве», — цитирует Красюка «Обозреватель».

Промоутер отметил, что, несмотря на переговоры, позиция WBSS остаётся неизменной. Финал между российским боксёром Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

Ранее в Федерации бокса России заявили, что не смотрят на финал Суперсерии через призму противостояния Москвы и Киева.