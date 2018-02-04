В Федерации бокса России не смотрят на финал суперсерии через призму противостояния России и Украины

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что победа над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) подтвердила статус Мурата Гассиева как лучшего боксёра России.

«Дортикос приехал за победой, но Гассиев дал достойный ответ на слова всех критиков и подтвердил, что он является лучшим боксёром России на данный момент. Обратите внимание, какую горячую поддержку ему оказывали. На боях Александра Поветкина или Дениса Лебедева такого не было. Он настоящий любимец публики», — отметил функционер.

При этом он призвал не рассматривать финал со стороны противостояния России и Украины.

«Мы не смотрим на финальный бой суперсерии через призму противостояния двух стран. Усик — отличный боксёр, олимпийский чемпион. Но руки Гассиева — это настоящие кувалды. Я уверен, что бой будет очень зрелищным, но победа останется за Муратом. Я верю в него», — добавил Кремлёв.

Ранее Кремлёв заявил о намерении провести финал WBSS в России.