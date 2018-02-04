Генсек Федерации бокса Кремлёв заявил о намерении провести финал WBSS в России
«В первые минуты боя мы не могли понять, что происходит. Все нервничали и переживали. Но насколько красивым получился финал. Гассиев выкинул Дортикоса за ринг. Такое невозможно было представить», — заявил Кремлёв.
Он также сообщил, что приложит максимальные усилия для того, чтобы финал WBSS прошёл в России.
«Мы будем оказывать максимальное давление на организаторов WBSS, чтобы финал турнира прошёл в России. Мы уже начали действовать и обозначили своё намерение перебить цену, заплаченную за шоу Саудовской Аравией. Мы хотим, чтобы это шоу прошло у нас в День российского бокса, который состоится 22 июля», — сказал Кремлёв.
Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что в финале с Гассиевым будет красочный бокс.