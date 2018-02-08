СМИ: Вице-чемпион НБА «Кливленд» наполовину обновил состав команды перед закрытием рынка обменов

Действующие вице-чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» осуществили три масштабные сделки перед закрытием рынка обменов, в результате которых состав команды покинули шесть игроков основной ротации.

Как сообщает ESPN, по итогам трёхстороннего трейда с «Юта Джаз» и «Сакраменто Кингз» коллектив из Огайо получил права на разыгрывающего Джорджа Хилла и атакующего защитника Родни Худа, отдав за них плеймейкера Деррика Роуза, свингмэна Имана Шамперта, форварда Джея Краудера и выбор во втором раунде драфта НБА 2020 года.

Также «Кливленд» обменял в «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающего Айзею Томаса, форварда Ченнинга Фрая и защищённый пик первого раунда драфта-2018 на защитника Джордана Кларксона и форварда Лэрри Нэнса — младшего.

Наконец, состав «Кавальерс» покинул атакующий защитник Дуэйн Уэйд, который был обменян в «Майами Хит» на выбор во втором раунде одного из следующих драфтов.

Причиной масштабных кадровых перестановок, по информации ряда СМИ, стала отвратительная атмосфера в раздевалке «Кливленда». Кроме того, лидер команды Леброн Джеймс, который становится свободным агентом летом 2018 года, отказался давать какие-либо гарантии относительно заключения нового контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что Джеймс написал с ошибками фамилии двух игроков, вызванных на Матч звёзд НБА.