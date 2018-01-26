Леброн Джеймс написал с ошибками фамилии двух баскетболистов, приглашённых на Матч всех звёзд НБА

Американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс неправильно написал фамилии Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити Тандер») и Кристапса Порзингиса («Нью-Йорк Никс») в итоговой заявке на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Капитан сборной Востока Леброн Джеймс написал «Westrook» и «Porzingas». LeBron James couldn’t spell Porzingis or Westbrook right. 😂 pic.twitter.com/fHvhDtpfr7 — NBA SKITS (@NBA_Skits) 26 января 2018 г. Матч всех звёзд НБА — 2018 пройдёт 18 февраля в Лос-Анджелесе. Ранее стали известны капитаны и стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА.