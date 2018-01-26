Леброн Джеймс написал с ошибками фамилии двух баскетболистов, приглашённых на Матч всех звёзд НБА
Американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс неправильно написал фамилии Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити Тандер») и Кристапса Порзингиса («Нью-Йорк Никс») в итоговой заявке на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- Reuters
- © USA TODAY Sports
Капитан сборной Востока Леброн Джеймс написал «Westrook» и «Porzingas».
LeBron James couldn’t spell Porzingis or Westbrook right. 😂 pic.twitter.com/fHvhDtpfr7— NBA SKITS (@NBA_Skits) 26 января 2018 г.
Матч всех звёзд НБА — 2018 пройдёт 18 февраля в Лос-Анджелесе.
Ранее стали известны капитаны и стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА.
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