Леброн Джеймс написал с ошибками фамилии двух баскетболистов, приглашённых на Матч всех звёзд НБА

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Американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс неправильно написал фамилии Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити Тандер») и Кристапса Порзингиса («Нью-Йорк Никс») в итоговой заявке на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Леброн Джеймс написал с ошибками фамилии двух баскетболистов, приглашённых на Матч всех звёзд НБА
  • Reuters
  • © USA TODAY Sports

Капитан сборной Востока Леброн Джеймс написал «Westrook» и «Porzingas».

Матч всех звёзд НБА — 2018 пройдёт 18 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее стали известны капитаны и стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА.

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