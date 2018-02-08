В WADA не уверены, что не пропустят ни одного нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады-2018

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Глава независимой программы наблюдателей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бен Макдевитт выразил сомнения в том, что организации удастся зафиксировать каждый случай нарушения спортсменами антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Могу ли я гарантировать, что всё пройдёт великолепно и мы ничего не упустим? Нет. Но я уверен, что мы сделаем для этого всё необходимое», — цитирует чиновника портал Inside the Games.

Ранее сообщалось, что WADA приняло ряд мер для усиления безопасности антидопинговой лаборатории в Пхёнчхане.

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Допинг Зимние виды Олимпийские игры 2018
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