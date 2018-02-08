Немецкая скелетонистка заявила, что россиян нельзя наказывать за допинг без конкретных доказательств

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Трёхкратная чемпионка мира по скелетону Тина Херманн выразила мнение, что Международный олимпийский комитет не должен применять какие-либо санкции в отношении российских спортсменов до тех пор, пока нарушение ими антидопинговых правил не будет доказано.

«Пока нет никаких конкретных доказательств, этих спортсменов нельзя наказывать. Если бы были серьёзные доказательства, то россиян бы всё-таки дисквалифицировали пожизненно», — цитирует немецкую спортсменку издание Berliner Zeitung.

Ранее сообщалось, что шесть дисквалифицированных за допинг российских спортсменов добровольно признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в свой адрес.

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