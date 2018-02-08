Шесть дисквалифицированных за допинг российских легкоатлетов признали санкции IAAF в свой адрес

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Шесть российских спортсменов — Анна Чичерова, Кирилл Сухарёв, Михаил Рыжов, Татьяна Адрианова, Евгений Борисов и Юлия Зарипова — добровольно подписали форму признания санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил.
Шесть дисквалифицированных за допинг российских легкоатлетов признали санкции IAAF в свой адрес
  • Анна Чичерова
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В настоящее время эти спортсмены отбывают дисквалификацию сроком от двух до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что американская легкоатлетка Шанте Лоу получит бронзовую медаль летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине после дисквалификации Чичеровой.

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