Шесть дисквалифицированных за допинг российских легкоатлетов признали санкции IAAF в свой адрес
Шесть российских спортсменов — Анна Чичерова, Кирилл Сухарёв, Михаил Рыжов, Татьяна Адрианова, Евгений Борисов и Юлия Зарипова — добровольно подписали форму признания санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил.
- Анна Чичерова
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
В настоящее время эти спортсмены отбывают дисквалификацию сроком от двух до четырёх лет.
Ранее сообщалось, что американская легкоатлетка Шанте Лоу получит бронзовую медаль летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине после дисквалификации Чичеровой.
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