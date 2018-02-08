Канадские олимпийцы получили памятку после инцидента с российским тренером

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Все представители делегации Канады на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане получили памятку, как избегать конфликтных ситуаций.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на директора НОК Канады по спортивным вопросам Эрика Майлза.

«Утром мы смогли провести беседу с участием представителей двух организаций, всё в порядке. Мы сказали: «Кое-что случилось, мы сожалеем об этом». Я не знаю, причастен ли к произошедшему тренер или спортсмен, является ли он канадцем», — сказал Майлз.

Он отметил, что члены НОК Канады, не имея полной информации, направили команде памятку, в которой рассказывается, как избегать подобных ситуаций.

Ранее представитель олимпийской сборной Канады сообщил, что напряжённости в отношениях с российской делегацией нет.

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