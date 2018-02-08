Юсков назвал лицемерием ситуацию с недопуском российских спортсменов до ОИ-2018

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Конькобежец Денис Юсков высказал мнение о процессе принятия решения о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
Юсков назвал лицемерием ситуацию с недопуском российских спортсменов до ОИ-2018
  • globallookpress.com
  • © Peter Kneffel

«У меня хватает мотивации, и у международной федерации хватает понимания во всей этой ситуации. Да, мы не принимаем участия в Олимпиаде, но говорить, что мы не чистые спортсмены (а именно к этой формулировке нас приравнивают), — это полный бред», — приводит слова Юскова РИА Новости.

Он отметил, что российские спортсмены находятся в пуле тестирования, их постоянно проверяют.

«Вся эта история с допуском — лицемерие», — добавил Юсков.

По словам спортсмена, он давно понимал, что не сможет поехать на Олимпиаду. Он подчеркнул, что справиться с эмоциональной составляющей ему помогают усердные тренировки.

Ранее сообщалось, что Кулижников и Юсков выступят на специальных соревнованиях в Коломне. 

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