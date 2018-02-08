Кулижников и Юсков выступят на специальных соревнованиях в Коломне

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Российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, апелляции которых были отклонены выездной комиссией Спортивного арбитражного суда (CAS), примут участие в соревнованиях в Коломне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова.

Он выразил надежду, что результаты Кулижникова и Юскова на специальном турнире будут лучше тех, которые покажут на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане другие спортсмены.

Соревнования в Коломне пройдут с 16 по 18 февраля.

Ранее глава СКР прокомментировал неприглашение Кулижникова и Юскова на ОИ-2018.

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