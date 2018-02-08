Саночница Иванова призналась, что следующие 24 часа станут самыми волнительными в её жизни
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«Большое количество людей, моих близких, родных, болельщиков, писали мне слова поддержки. Я сделала всё, что было в моих силах, и я готова к своей третьей Олимпиаде! Впереди — самые долгие и волнительные 24 часа в моей жизни, когда будет вынесен вердикт», — написала Иванова в Facebook.
Спортсменка отметила, что продолжает тренироваться несмотря на то, что решение о её участии в Олимпиаде ещё не принято. Она подчеркнула, что будет готовиться также и к Играм 2022 года.
«Но по-прежнему надеюсь на справедливость, что меня включат в число участников Игр-2018, и я выйду на трассу в ближайшие дни!» — добавила Иванова.
Ранее конькобежец Кулижников прокомментировал решение CAS не рассматривать апелляции шести российских спортсменов.