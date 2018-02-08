Автор фильма о допинге в норвежских лыжных гонках: не думаю, что на ОИ-2018 мы увидим чистые лыжные соревнования

Журналист шведского канала SVT Хассе Свенс, который стал одним из авторов фильма про допинг в олимпийской сборной Норвегии, сделал прогноз относительно возможности проведения чистых лыжных соревнований на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«На чемпионате мира в Лахти 2001 года у половины медалистов были ненормальные показатели крови. По результатам наших новых тестов мы видим, что то же самое можно сказать о 41% медалистов. Так что я не думаю, что на Играх в Пхёнчхане мы увидим чистые соревнования — в них тоже будут участвовать лыжники, принимавшие допинг», — сказал Свенс RT.

Кроме того, он рассказал о разнице в программах употребления допинга в России, Норвегии и Финляндии.

«Проблема заключается в том, что в случае с Олимпиадой в Сочи программа употребления допинга осуществлялась на государственном уровне. В Норвегии же или Финляндии — на уровне федераций лыжного спорта», — добавил Свенс.

Ранее автор фильма о допинге в норвежских лыжных гонках заявил, что в федерации делают всё, чтобы не попасться.