Автор фильма о допинге в норвежских лыжных гонках: они делают всё, чтобы не попасться

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Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, автор фильма о допинге в норвежском спорте, рассказал RT о своих расследованиях и отметил, что в Норвегии отрицают представленную в картине информацию.
Автор фильма о допинге в норвежских лыжных гонках: они делают всё, чтобы не попасться
  • Reuters
  • © CHRISTINNE MUSCHI

«Наш фильм, как всегда бывает в подобных случаях, вызвал у Федерации лыжных видов спорта Норвегии сильное возмущение. В федерации не хотят обсуждать проблему допинга. К моему большому сожалению, вместо того чтобы сотрудничать с нами, представители федерации всячески пытаются показать, будто результаты нашего расследования ошибочны, и упорно отрицают наличие проблемы. Они умеют это делать. Это игра в кошки-мышки, и они здесь кошка. Они на шаг впереди всех и делают всё достаточно хорошо, чтобы не попасться», — заявил Свенс. 

В фильме говорилось, что около 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики.

 

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