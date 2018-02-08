Автор фильма о допинге в норвежских лыжных гонках: они делают всё, чтобы не попасться

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, автор фильма о допинге в норвежском спорте, рассказал RT о своих расследованиях и отметил, что в Норвегии отрицают представленную в картине информацию.

«Наш фильм, как всегда бывает в подобных случаях, вызвал у Федерации лыжных видов спорта Норвегии сильное возмущение. В федерации не хотят обсуждать проблему допинга. К моему большому сожалению, вместо того чтобы сотрудничать с нами, представители федерации всячески пытаются показать, будто результаты нашего расследования ошибочны, и упорно отрицают наличие проблемы. Они умеют это делать. Это игра в кошки-мышки, и они здесь кошка. Они на шаг впереди всех и делают всё достаточно хорошо, чтобы не попасться», — заявил Свенс.

В фильме говорилось, что около 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики.