Около 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики

Шведский телеканал SVT провёл расследование, по результатам которого заявил, что приём лекарств от астмы существенно влияет на результаты спортсменов.

Отмечается, что данные препараты стимулируют рост мышц, а допустимые дозы на данный момент достаточно высоки.

SVT заявил, что с 1992 года почти 70% медалей сборной Норвегии на Олимпийских играх были завоёваны лыжниками-астматиками. У сборной Швеции это 50% медалей.

Ранее врач объяснила, зачем норвежским спортсменам понадобилось 6 тыс. противоастматических препаратов.