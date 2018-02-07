Около 70% олимпийских медалей с 1992 года в сборной Норвегии завоевали астматики

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Шведский телеканал SVT провёл расследование, по результатам которого заявил, что приём лекарств от астмы существенно влияет на результаты спортсменов.

Отмечается, что данные препараты стимулируют рост мышц, а допустимые дозы на данный момент достаточно высоки.

SVT заявил, что с 1992 года почти 70% медалей сборной Норвегии на Олимпийских играх были завоёваны лыжниками-астматиками. У сборной Швеции это 50% медалей.

Ранее врач объяснила, зачем норвежским спортсменам понадобилось 6 тыс. противоастматических препаратов.

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